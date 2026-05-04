In stillem Gedenken: ASK Ybbs trauert um Stammspieler

Große Trauer nach dem Landesliga-Derby zwischen Kilb und Ybbs. Robert Kaminger ist im Alter von 29 Jahren verstorben. Während dem Spiel bekommt dieser starke Brustschmerzen, kurze Zeit später verstirbt er.

Während dem Spiel klagte der Verteidiger über stechende Brustschmerzen. Wenig später verstarb er.

Während dem Spiel klagte der Verteidiger über stechende Brustschmerzen. Wenig später verstarb er.

Beim Derby zwischen Kilb und Ybbs (Mostviertel, Niederösterreich) kam es am Sonntag, den 3. Mai, in der 52. Minute zu einer dramatischen Szene. ASK-Ybbs-Verteidiger und Stammspieler Robert Kaminger klagte plötzlich über starke Schmerzen in der Brust. Er wurde sofort vom Spielfeld genommen. Dort begab er sich direkt in die Kabine, wo zusätzlich Übelkeit auftrat und umgehend die Rettung verständigt wurde.

Kammer-Flimmern im Rettungswagen – am Weg ins Krankenhaus verstorben

Während der Fahrt ins Krankenhaus kam es zu Kammerflimmern. Trotz aller medizinischen Bemühungen konnte Robert nicht mehr gerettet werden. Er verstarb wenig später. “ Es ist eine Tragödie. Unsere Gedanken und unser aller Mitgefühl sind bei der Familie. In solchen Momenten wird der Fußball zur absoluten Nebensache“, sagt Obmann Christian Eplinger tief betroffen.

Große Trauer um einen außergewöhnlichen Menschen

Mit ihm verliert der ASK Ybbs nicht nur einen zuverlässigen Stammspieler und Verteidiger, sondern vor allem einen beliebten, außergewöhnlichen Freund und Teamkollegen. Auf dem Platz zeigte sich Kaminger stets kämpferisch, fair und engagiert, abseits des Rasens ruhig und hilfsbereit. Besonders schmerzlich ist dieser Verlust auch für seinen Zwillingsbruder Thomas, der ebenfalls das Trikot des ASK Ybbs trägt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 15:03 Uhr aktualisiert