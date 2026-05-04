HiPP-Erpresser: Verdächtiger bestreitet alles

Täglich kommen in der Causa des HiPP-Erpressers neue Details ans Licht. Bereits gestern wurde bekannt, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen ehemaligen HiPP-Mitarbeiter handeln soll. Der Mann bestreitet jegliche Vorwürfe.

Der Verdächtige soll alle Vorwürfe bestritten haben. Als Alibi nennt er eine Smartwatch, die seine Aussagen belegen würde.

Der Verdächtige soll alle Vorwürfe bestritten haben. Als Alibi nennt er eine Smartwatch, die seine Aussagen belegen würde.

Nach seiner Festnahme durch die „SOKO Glas“ am Samstag in St. Gilgen in Salzburg und der Einlieferung in die Justizanstalt Eisenstadt meldet sich nun laut „Krone“ der Verteidiger des mutmaßlichen Giftmischers, Manfred Arbacher-Stöger, zu Wort. Er konnte seinen Mandanten bereits im Gefängnis besuchen. Laut Anwalt soll der 39-Jährige sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen haben. Er soll gesagt haben, dass er mit der Causa nichts zu tun habe.

Verdächtiger widerspricht den bisherigen Ermittlungsergebnissen

Vor allem in einem zentralen Punkt widerspricht der Verdächtige den bisherigen Ergebnissen: Er selbst solle nie in Brünn (Tschechien) gewesen sein, obwohl dort laut Behörden fünf vergiftete Gläser aufgetaucht sein sollen.

Smartwatch als Alibi

Sein angebliches Alibi sei eine Smartwatch. Diese würde nach eigenen Aussagen lückenlos belegen, dass er sich zum fraglichen Zeitpunkt nicht in Tschechien aufgehalten habe. Ob ihn dies tatsächlich entlasten könnte, ist derzeit noch unklar.

Rattengift in Sankt Gilgner Wohnung entdeckt

Laut Berichten der „Krone“ wurde bei der Hausdurchsuchung in St. Gilgen Rattengift sichergestellt. Genau dieses Gift soll laut Behörden in manipulierten HiPP-Gläsern gefunden worden sein. Dazu soll der Verdächtige gesagt haben, dass er eine landwirtschaftliche Fläche in der Slowakei besitze. Dafür würde er gelegentlich Rattengift benötigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 15:30 Uhr aktualisiert