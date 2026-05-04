Skip to content
Region auswählen:
/ ©Parlamentsdirektion/​Katie-Aileen Dempsey
Das Bild auf 5min.at zeigt August Wöginger.
Nach dem Urteil im Amtsmissbrauchsverfahren am Landesgericht Linz hat der ÖVP-Klubobmann August Wöginger angekündigt, seine Funktion als Klubchef im Parlament zurückzulegen.
Österreich
04/05/2026
Paukenschlag

Nach Schuldspruch: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück

Nach dem Schuldspruch im Amtsmissbrauchsverfahren zieht ÖVP-Klubobmann August Wöginger nun politische Konsequenzen: Er legt seine Funktion als Klubchef im Parlament mit sofortiger Wirkung zurück.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)

Nach dem Urteil im Amtsmissbrauchsverfahren am Landesgericht Linz hat der ÖVP-Klubobmann August Wöginger angekündigt, seine Funktion als Klubchef im Parlament zurückzulegen. Er wurde zu sieben Monaten bedingter Haft sowie einer Geldstrafe von 43.200 Euro verurteilt, das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Auch zwei mitangeklagte Finanzbeamte erhielten bedingte Freiheitsstrafen und Geldstrafen.

Nach Urteil: August Wöginger gibt Rücktritt bekannt

In einer ersten Stellungnahme zeigte sich Wöginger enttäuscht über das Urteil und kündigte an, weiterhin von einem Freispruch in der nächsten Instanz auszugehen. Dennoch ziehe er nun Konsequenzen und lege seine Funktion als Klubobmann der ÖVP mit sofortiger Wirkung zurück. Seine parlamentarische Tätigkeit als Sozialsprecher wolle er weiterführen. „Ich gehe zwar weiterhin von einem Freispruch in der zweiten Instanz aus, werde aber dennoch – unabhängig von den weiteren rechtlichen Schritten – meine Funktion als Klubobmann der ÖVP im Parlament mit sofortiger Wirkung zurücklegen und meine volle Aufmerksamkeit meiner Tätigkeit als Sozialsprecher im Parlament widmen“, teilt Wöginger in einer Aussendung mit.



Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: