Ab 2027 Bargeld-Obergrenze: Bei 10.000 Euro ist Schluss

Ab 2027 plant die Europäische Union eine einheitliche Obergrenze für Bargeldzahlungen in bestimmten Fällen. Barzahlungen im gewerblichen Bereich sollen dann nur noch bis zu 10.000 Euro möglich sein. Auch Österreich ist betroffen.

Bisher gibt es in Österreich kein Limit bei Bargeldzahlungen. Damit soll 2027 Schluss sein. Mit dem neuen EU-Geldwäschepaket (EU-Verordnung 2024/1624) werden die Regeln für Bargeldzahlungen in der gesamten EU ab Mitte 2027 deutlich verschärft. Im geschäftlichen Bereich dürfen dann keine Barzahlungen über 10.000 Euro mehr angenommen oder getätigt werden.

Mitgliedsstaaten könnten sogar noch niedrigere Schwellenwerte festlegen

Wenn es im öffentlichen Interesse liegt, können Mitgliedsstaaten sogar noch niedrigere Schwellenwerte festlegen. Laut „Chip“ ist ein besonders wichtiger Punkt für Konsumenten und Unternehmen: Bereits ab 3.000 Euro Barzahlungen sollen verstärkte Kontroll- und Identifizierungspflichten gelten. Gewerbliche Verkäufer müssen dann die Identität des Kunden feststellen und dokumentieren.

Obergrenze gilt nicht zwischen zwei Privatpersonen

Privatpersonen sind von den neuen Regeln nur in Ausnahmefällen betroffen. Die Obergrenze von 10.000 Euro gilt grundsätzlich nicht zwischen zwei Privatpersonen, etwa bei Geldgeschenken innerhalb der Familie. Wo es aber problematisch wird, ist allerdings das Einzahlen größerer Summen von Bargeld auf Bankkonten. Bei über 10.000 Euro muss der Auftraggeber die Herkunft des Geldes angeben können.