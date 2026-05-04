Kassenbon geht viral: „Spar-Parkplatz in Tarvis ist voller Kärntner“

Ein italienischer Supermarkt-Bon geht derzeit auf Facebook viral. Ein Österreicher zeigt auf, wie viel günstiger man in Tarvis einkaufen kann.

Dass viele Kärntner, aber auch Steirer zum Tanken nach Slowenien einkaufen fahren, ist bekannt, da der Sprit dort wesentlich günstiger ist. Ein Facebook-User zeigt jetzt aber auch auf, dass Einkaufen in Italien wesentlich günstiger ist als in Österreich. Der Kassenbon geht viral.

Posting hat über 4.900 Likes

„Liebe Bundesregierung, sehr geehrte BILLA, SPAR, HOFER, LIDL Manager. Ein Liter Olivenöl EUR 5,99. Pasta Barilla EUR 0,75. Ein Stück Paprika EUR 0,84 Preis ohne Rabatt!!!“, so fängt das Facebook-Posting an. „Kein Wunder, dass der Parkplatz vor dem SPAR in Tarvis zur Hälfte voll ist mit Autos aus Villach, Klagenfurt, Hermagor,…“ führt der Ersteller weiter aus. Und ein Blick auf den Bon zeigt, dass viele Nahrungsmittel tatsächlich günstiger als bei uns sind. Das Posting hat auf Facebook zudem mittlerweile mehr als 4.900 Likes. Und Tarvis liegt bei den Kärntnern ja wirklich ums Eck.

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„Schämt euch“

Martin B. kritisiert weiter: „Warum schafft ihr keine Entlastung bei Lebensmittel? Oder wollt ihr einfach nicht?“ Auch die Lebensmittelhändler spricht er an. Er meint, dass in Italien niemand „Pickerl“ auf seinen Einkauf kleben muss, um Rabatte zu bekommen. Und schließt sein Posting mit folgenden Worten: „Diese erniedrigende Art und Weise bleibt uns Österreichern übrig, um uns leistbar zu ernähren. Schämt euch!!!!!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 16:31 Uhr aktualisiert