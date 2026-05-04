Wetter in Österreich am Dienstag zweigeteilt

Das Wetter in Österreich zeigt sich am Dienstag zweigeteilt: Während es von Oberösterreich bis ins Burgenland weiter sehr warm bleibt, nimmt die Temperatur im Westen und Süden ab. Der Wind weht teils stark.

Graz liegt morgen Temperaturmäßig "in der Mitte". Hier gehen sich bis zu 24 Grad aus.

Graz liegt morgen Temperaturmäßig "in der Mitte". Hier gehen sich bis zu 24 Grad aus.

Am Dienstag ziehen mit kräftigem, in exponierten Hochlagen stürmischem Süd- bis Südwestwind Wolkenfelder über die Alpen. Dazwischen scheint auch die Sonne. Am freundlichsten mit längeren sonnigen Phasen und meist trockenem Wetter ist es in den östlichen Gebirgsgruppen.

Gewitter und Regenschauer in der Westhälfte möglich

Am Tiroler und Salzburger Alpenhauptkamm sowie in Osttirol und in Ober- und Mittelkärnten kommen dichte Wolken auf und ab und zu regnet es ein wenig. Im Großteil Österreichs scheint zeitweise die Sonne. In der Westhälfte kann es zu Gewittern und Regenschauern kommen. Am kühlsten wird es dabei mit nur 15 Grad in Osttirol, am Wärmsten mit bis zu 30 Grad in Teilen Niederösterreichs.