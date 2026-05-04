Laufender Einsatz am Salzburger Hautbahnhof: Gefahrengut ausgetreten

Die Berufsfeuerwehr Salzburg ist am Montagnachmittag zu einem Gefahrgut-Einsatz im Bereich Lastenstraße beim Salzburger Hauptbahnhof alarmiert worden. Bei einem Güterwaggon trat ein brennbarer Schadstoff aus. Ein Einsatz läuft.

Nach aktuellem Stand handelt es sich bei dem Gefahrgut um ein in Alkohol gelöstes Substrat. Die nähere Zusammensetzung ist derzeit noch unbekannt und wird geprüft. Wegen des Einsatzes sind nunmehr die Bahnsteige 6, 7, 8 und 9 nicht benutzbar. Im Bereich Lastenstraße kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Eine Sperrzone wurde eingerichtet. Passanten und Verkehrsteilnehmer werden ersucht, den Bereich zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Mehr Details sind noch nicht bekannt.