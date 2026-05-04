34-Jähriger tot: Arbeiter von Betonteil erfasst

Bei einem Arbeitsunfall ist ein 34-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wurde in einer Fertigungshalle von einem umstürzenden Betonfertigteil erfasst und konnte nur noch tot geborgen werden.

Am 4. Mai 2026 ereignete sich gegen 12.25 Uhr in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden/Oberösterreich= ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 34-jähriger ungarischer Staatsangehöriger war mit Arbeiten in einer Fertigungshalle beschäftigt und wollte an einem der Betonfertigteile eine Schraubzwinge stärker anziehen. Um die leichte Schieflage der Wand zu korrigieren, lehnte er die Leiter gegen den nicht gesicherten Betonteil und kletterte hinauf. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Tödlicher Unfall: Arbeiter von Betonteil getroffen

Beim Richten der Zwinge löste sich das angelehnte Betonteil und fiel hinunter. Der 34-Jährige kam dabei unter der Betonplatte zum Erliegen. Die Feuerwehr und andere Arbeiter des Unternehmens bargen ihn aus dem umgefallenen Betonteil.

34-Jähriger verstorben

Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 34-Jährigen feststellen. Es bestehen keine Hinweise auf Fremdverschulden. Das Arbeitsinspektorat war ebenfalls vor Ort und führte einen Augenschein durch.