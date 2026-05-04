Gefährliche Substanz: Salzburger Hauptbahnhof komplett gesperrt

In Salzburg läuft nach wie vor ein Einsatz am Hauptbahnhof wegen eines Schadstoffaustritts. Der Bahnhof musste aufgrund einer gefährlichen Substanz komplett gesperrt werden.

Wie berichtet kam es am Salzburger Hauptbahnhof am Nachmittag des 4. Mai zu einem Schadstoffeinsatz. Nun gab die Stadt nähere Informationen bekannt. Wie der Kommandant der Salzburger Berufsfeuerwehr, Branddirektor Werner Kloiber, mitteilt, musste der Salzburger Hauptbahnhof wegen des Schadstoff-Austritts am Montagnachmittag, 4. Mai 2026, gegen 17:30 Uhr komplett gesperrt werden.

Substanz darf nicht mit Wasser in Berührung kommen

„Wir haben den Landeschemiker vor Ort und uns mit der Werkfeuerwehr Gendorf abgesprochen, die fachlich im Rahmen der TUIS-Feuerwehren bei Gefahrenguteinsätzen berät“, sagt Kloiber. „Es handelt sich bei dem Stoff um Natriummethylat. Das Substrat ist im Kessel in Methanol gelöst. In kristalliner Form haftet es außen auf dem Waggon. Das ist gefährlich, weil es ätzend und selbstentzündlich ist sowie heftig und giftig reagiert, wenn es mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.“

Einsatz dauert noch bis zu zwei Stunden

Aktuell werde der gesamte Bahnhof vorsorglich geräumt, ein Zug weggefahren und die Oberleitung geerdet. Dann wird die Berufsfeuerwehr die Rückstände entfernen. „Wir gehen davon aus, dass es sich um Restbestände vom Befüllen handelt. Der Waggon selbst scheint dicht zu sein.“ Kloiber rechnet damit, dass unter diesen Voraussetzungen der Einsatz noch eineinhalb bis zwei Stunden dauern wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 18:29 Uhr aktualisiert