Motorradunfall: Überholmanöver fordert zwei Schwerverletzte

Ein Überholmanöver endet am Montagnachmittag in Vorarlberg dramatisch: Ein Motorradfahrer wollte an einem Auto mit Anhänger vorbei – Sekunden später liegen er und seine Beifahrerin schwer verletzt auf der Straße.

Am 4. Mai fuhr ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug plus Anhänger in Schwarzenberg (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) auf der Bödelestraße bergabwärts. Ein 66jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner Freundin auf dem Sozius hinter dem Auto her und wollte Auto und Anhänger links überholen. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf. „Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge und das Motorrad kam in weiterer Folge zu Sturz“, schildert die Polizei.

Motorradfahrer und Freundin schwer verletzt

Der Motorradfahrer blieb verletzt auf der Straße, seine Freundin verletzt unter dem Motorrad liegen. Beide wurden schwer verletzt: Der Mann erlitt laut Auskunft der Polizei einen Beckenpfannenbruch sowie einen Bruch des kleinen linken Fingers, er wurde ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Auch seine Freundin wurde bei dem Unfall schwer verletzt: Sie erlitt einen Schienbein- und Knöchelbruch am rechten Fuß und wurde mit dem Hubschrauber C4 ins Landeskrankenhau Bregenz geflogen. „Ein mit beiden Lenkern vor Ort durchgeführter Alkotest verlief jeweils negativ“, so die Polizei abschließend.