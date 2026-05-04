Schockmoment: Kind (5) spielt mit Feuerzeug, T-Shirt entzündet sich

Ein fünfjähriges Kind hantierte mit einem Feuerzeug, als sich plötzlich sein T-Shirt entzündete. Die Mutter konnte das Feuer rasch löschen. Das Kind wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Nach der Erstversorgung wurde der Bub mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Nach der Erstversorgung wurde der Bub mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Am 4. Mai 2026 gegen 14.10 Uhr hat sich in Heinfels (Lienz) ein Unfall ereignet, bei dem ein fünfjähriger Bub verletzt wurde. Das Kind hantierte mit einem Feuerzeug, wodurch sich sein T-Shirt plötzlich entzündete.

T-Shirt entzündet: Mutter rettet Kind

Die Mutter konnte die Flammen rasch löschen und verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Bub mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.