Nach Wöginger-Rücktritt: Ernst Gödl soll neuer ÖVP-Klubchef werden

Nach dem Rücktritt von August Wöginger regelt die ÖVP rasch seine Nachfolge an der Spitze des Parlamentsklubs. Als neuer Klubobmann soll der steirische Abgeordnete Ernst Gödl gewählt werden.

Nach dem Rücktritt von August Wöginger steht in der ÖVP ein Wechsel an der Spitze des Parlamentsklubs bevor: Der steirische Nationalratsabgeordnete Ernst Gödl soll laut Medienberichten neuer Klubobmann werden. Die formelle Wahl ist für Dienstag in einer Klubsitzung geplant, anschließend soll die Entscheidung öffentlich gemacht werden.

Nach Schuldspruch: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück

Wöginger hatte sein Amt am Montag zurückgelegt, nachdem er in erster Instanz im sogenannten Postenschacher-Verfahren verurteilt worden war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 5 Minuten berichtete: Nach Schuldspruch: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück.

Ernst Gödl soll neuer ÖVP-Klubchef werden

Die Entscheidung für Gödl fiel laut Parteikreisen am Montagabend im Bundesparteipräsidium. Der 54-Jährige gilt innerhalb der Partei als erfahrener Mandatar mit breitem politischem Hintergrund. Er war unter anderem Bürgermeister in der Steiermark, später Bundesrat und ist seit 2017 Abgeordneter zum Nationalrat, wo er zuletzt als Sicherheitssprecher tätig war. Neben Gödl waren im Vorfeld auch weitere bekannte ÖVP-Politiker als mögliche Nachfolger im Gespräch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 21:25 Uhr aktualisiert