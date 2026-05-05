Rekord-Trockenheit in Österreich: Warum der Regen einfach nicht kommt

Noch nie seit Beginn der Messungen im Jahr 1858 war ein Frühling in Österreich so trocken wie 2026. Besonders betroffen ist die Steiermark, mit massiven Folgen für Böden, Landwirtschaft und Wasserreserven.

Die Daten der Geosphere Austria zeigen ein klares Bild: In den Monaten März und April fiel österreichweit rund zwei Drittel weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt. Allein im April wurden im Schnitt nur etwa 23 Millimeter Regen gemessen, ein Minus von rund 65 Prozent. In manchen Regionen lag der Wert sogar deutlich darunter. Teilweise fiel nicht einmal ein Fünftel der üblichen Regenmenge. Seit Jahresbeginn fehlt österreichweit sogar etwa ein Drittel des normalen Niederschlags.

Steiermark im Dürre-Hotspot

Besonders drastisch ist die Situation in der Steiermark. Entlang von Mur und Mürz sowie in der Südsteiermark wurden laut Experten Niederschlagsdefizite von bis zu 70 bis 85 Prozent festgestellt. In Städten wie Bruck an der Mur oder Zeltweg gehört dieser Frühling zu den trockensten der Messgeschichte. Die Folge: Die oberen Bodenschichten sind bereits stark ausgetrocknet, ein kritischer Zeitpunkt, da sich die Vegetation gerade in der Wachstumsphase befindet.

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Böden trocken, Grundwasser auf Tiefstand

Die anhaltende Trockenheit wirkt sich nicht nur oberflächlich aus. Auch die Grundwasserstände sinken spürbar und erreichen in manchen Regionen ein Rekordtief, 5 Minuten hat berichtet. Das Problem: Wenn Böden austrocknen, verlieren sie die Fähigkeit, Wasser effizient aufzunehmen. Selbst wenn es kurzfristig regnet, kann das Defizit kaum ausgeglichen werden. Die Feuchtigkeit fehlt tief im Boden, genau dort, wo Pflanzen sie brauchen.

©Geosphere Austria Der April gilt als der trockenste seit Beginn der Messgeschichte.

Warum es nicht regnet

Meteorologen sehen die Ursache in einer stabilen Hochdrucklage über Europa. Dieses Hoch wirkt wie eine Blockade und verhindert, dass feuchte Luftmassen vom Atlantik nach Mitteleuropa gelangen. Stattdessen ziehen Regenfronten oft Richtung Spanien, Frankreich oder Italien ab. Österreich bleibt im Einflussbereich trockener Luftmassen, mit viel Sonne und ungewöhnlich hohen Temperaturen. Diese „blockierte“ Wetterlage hält bereits seit Wochen an und zeigt, wie hartnäckig solche Systeme sein können.

Klimawandel verstärkt Extreme

Fachleute sehen darin auch ein Muster, das sich durch den Klimawandel verstärkt. Studien deuten darauf hin, dass sich großräumige Luftströmungen verlangsamen. Dadurch bleiben Hoch- oder Tiefdruckgebiete länger an einem Ort, mit der Folge, dass extreme Wetterlagen intensiver und länger auftreten. Europa gilt dabei als besonders anfällig. Der Kontinent erwärmt sich schneller als der globale Durchschnitt, was die Wahrscheinlichkeit solcher Extremereignisse erhöht.

Gefahr für Landwirtschaft und Wälder

Die Auswirkungen sind bereits deutlich spürbar. In der Landwirtschaft müssen Felder zunehmend künstlich bewässert werden, ein zusätzlicher Aufwand, der vor allem bei sinkenden Grundwasserständen problematisch wird. Gleichzeitig steigt die Waldbrandgefahr massiv an, so auch im Lesachtal und in Eisbach-Rein, 5 Minuten hat berichtet. Trockene Böden, abgestorbene Pflanzenreste und niedrige Luftfeuchtigkeit schaffen ideale Bedingungen für Brände. Schon kleine Funken können ausreichen, um größere Flächen in Brand zu setzen. Auch wenn in den kommenden Tagen vereinzelt Regenschauer angekündigt sind, erwarten Experten keine nachhaltige Entspannung. Kurzfristige Niederschläge reichen nicht aus, um die tiefgreifende Trockenheit zu beenden. Dafür wären länger anhaltende Regenphasen notwendig, sogenannte Atlantiktiefs, die großflächig Feuchtigkeit bringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 10:12 Uhr aktualisiert