Neu beim jö Bonus Club: Dieses Geschäft ist jetzt auch mit dabei

Der jö Bonus Club wächst weiter. Wie man nun bekannt gibt, ist Forstinger, Österreichs Spezialist für Autozubehör, Reifen und Ersatzteile, nun Teil des Clubs. Heißt: Auch hier kann man jetzt Ös sammeln und einlösen.

Forstinger ist der mittlerweile 17. Partner, der beim jö Bonus Club mitmacht. Besonders freuen wird das jene Menschen, die gerne mit Auto, Motorrad oder Fahrrad unterwegs sind, gilt Forstinger doch als Spezialist für Produkte und Services für Fahrzeuge. Ös sammeln kann man dabei sogar bei Werkstattterminen oder beim Reifenwechseln, eingelöst werden können sie wie gewohnt bei allen jö-Partnern österreichweit.

Forstinger-Geschäftsführer: „Freuen uns sehr“

„Der jö Bonus Club begleitet seine Mitglieder im gesamten Alltag und bietet echten Mehrwert weit über den Lebensmitteleinkauf hinaus. Mit FORSTINGER holen wir einen Partner ins Boot, der den Mobilitätsalltag vieler Menschen direkt betrifft“, so jö-Geschäftsführer Alexander Merklein. Freude herrscht auch bei Forstinger selbst. Geschäftsführer Rudolf Bayer dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir nun Teil davon sind und als verlässlicher Partner für leistbare Mobilität den Mitgliedern noch mehr attraktive Vorteile bieten können.“