213 km/h bei 100 erlaubt: Polizei beschlagnahmt Motorrad

Auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Linz-Land hat die Polizei einen 18-jährigen Motorradlenker mit unglaublichen 213 km/h gestoppt, erlaubt waren an dieser Stelle nur 100 km/h.

Eine Streife der Landesverkehrsabteilung führte Laserkontrollen durch, als der junge Lenker ins Visier geriet. Das Ergebnis: 106 km/h zu schnell.

Eine Streife der Landesverkehrsabteilung führte Laserkontrollen durch, als der junge Lenker ins Visier geriet. Das Ergebnis: 106 km/h zu schnell.

Die Geschwindigkeitsmessung erfolgte am Montagabend gegen 20.58 Uhr im Gemeindegebiet von Pucking (Oberösterreich). Eine Streife der Landesverkehrsabteilung führte Laserkontrollen durch, als der junge Lenker ins Visier geriet. Das Ergebnis: 106 km/h zu schnell und das bereits nach Abzug der Messtoleranz.

Konsequenzen sofort vor Ort

Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Der Führerschein des 18-Jährigen aus dem Bezirk Perg wurde direkt an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Doch damit nicht genug: Auch das Motorrad wurde beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land wurde das Fahrzeug von einem Abschleppdienst abtransportiert und sichergestellt.