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/ ©LPD Stmk/Makowecz/Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Polizist der die Geschwindigkeit misst.
Eine Streife der Landesverkehrsabteilung führte Laserkontrollen durch, als der junge Lenker ins Visier geriet. Das Ergebnis: 106 km/h zu schnell.
Pucking
05/05/2026
Raser angehalten

213 km/h bei 100 erlaubt: Polizei beschlagnahmt Motorrad

Auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Linz-Land hat die Polizei einen 18-jährigen Motorradlenker mit unglaublichen 213 km/h gestoppt, erlaubt waren an dieser Stelle nur 100 km/h.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Die Geschwindigkeitsmessung erfolgte am Montagabend gegen 20.58 Uhr im Gemeindegebiet von Pucking (Oberösterreich). Eine Streife der Landesverkehrsabteilung führte Laserkontrollen durch, als der junge Lenker ins Visier geriet. Das Ergebnis: 106 km/h zu schnell und das bereits nach Abzug der Messtoleranz.

Konsequenzen sofort vor Ort

Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Der Führerschein des 18-Jährigen aus dem Bezirk Perg wurde direkt an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Doch damit nicht genug: Auch das Motorrad wurde beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land wurde das Fahrzeug von einem Abschleppdienst abtransportiert und sichergestellt.

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