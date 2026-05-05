Schockierendes Ergebnis: Cybersecurity-Gefahr durch Kinderspielzeuge?

Immer mehr vernetzte Kinderspielzeuge erobern die Kinderzimmer. Doch viele Eltern unterschätzen, welche Folgen das haben kann. Das Cyberunternehmen Brightflare hat die Produkte getestet und ein schockierendes Ergebnis geliefert.

Das auf Cybersecurity spezialisierte Unternehmen hat die digitale Sicherheit vernetzter Spielgeräte umfassend analysiert. Bei den scheinbar harmlosen Produkten wurden teils gravierende Sicherheitslücken festgestellt. KI-basierte Teddybären ließen sich in den Simulationen innerhalb weniger Minuten übernehmen und gezielt manipulieren. Die Geräte werden damit zur potenziellen Eintrittsstelle für Angriffe.

Große Sicherheitslücken

„Smarte Spielzeuge sind Teil eines rasant wachsenden Markts: Viele Millionen vernetzter Geräte sind bereits im Einsatz – Tendenz stark steigend. Jedes zusätzliche Gerät erhöht die potenzielle Angriffsfläche“, sagt Brightflare-Geschäftsführer und Cybersicherheitsexperte Markus Seme. Hauptgegenstand der Überprüfungen war die Frage, wie einfach sich die Geräte manipulieren lassen. „Überraschend war vor allem, wie schnell sich erste Lücken finden lassen, ohne tief in die Technologie einzusteigen. In mehreren Fällen reichten einfache Zugriffe aus, um Kontrolle über Funktionen zu erlangen – etwa über Sprachinteraktion oder Kommunikationsschnittstellen“.

Eine echte Gefahr

Innerhalb weniger Minuten konnten die IT-Spezialisten KI-basierte Spielzeuge so manipulieren, dass sie gezielt Inhalte wiedergeben, Gespräche beeinflussen oder sensible Informationen abfragen. So können private Daten abgegriffen, Kinder gezielt in ihrer Kommunikation gesteuert und Mikrofone, Kameras oder das Heimnetzwerk kompromittiert werden. Da die meisten Produkte harmlos wirken, werden sie oft als Alternative zu Smartphones gesehen. Doch genau dieser Aspekt birgt die Gefahr.

EU-Verordnung soll Abhilfe schaffen

Doch ein generelles Verbot begrüßt der Cybersecurity-Experte nicht. „Es geht nicht darum, diese Produkte auszuschließen, sondern sie bewusst zu nutzen. Kinder sollten damit nicht allein gelassen werden – entscheidend ist, dass man sie begleitet und den Umgang aktiv mitgestaltet“, empflieht Seme. Er hofft jedoch auf den Cyber Resilience Act (CRA). Die EU-Verordnung für Cybersicherheitsanforderungen für vernetzte Produkte verpflichtet Hersteller, Sicherheitsaspekte bereits in der Entwicklung zu berücksichtigen. Bekannte Schwachstellen sollen behoben und über den gesamten Produktlebenszyklus Updates bereitgestellt werden. Unsichere Geräte sollen gar nicht erst in den Markt gelassen werden.