Einbürgerungs-Plus: Hier sind die „neuen“ Österreicher her

In den ersten drei Monaten des neuen Jahres wurden in Österreich 6.641 Menschen neu eingebürgert. Woher sie ursprünglich sind und wo die meisten Einbürgerungen waren, erfahrt ihr hier bei uns.

Im Vergleich zum ersten Quartal 2025 bedeuten diese 6.641 Einbürgerungen übrigens ein klares Plus von über 20 Prozent. „Dabei haben insbesondere die Einbürgerungen von Personen mit mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich zugenommen, um 40,8 Prozent auf 2.309“, weiß Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Um fast drei Viertel mehr wurden mit 1.578 Ehepartner und Kinder eingebürgert.

Diese Staatsbürgerschaft hatten die meisten „neuen“ Österreicher davor

Die meisten der neu eingebürgerten Menschen, die auch in Österreich leben, hatten zuvor eine syrische Staatsbürgerschaft (1.110 Personen). Dahinter folgen Menschen, die ursprünglich die türkische (496), afghanische (420), bosnische (203) oder iranische (194) Staatsbürgerschaft innehatten. Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern ist annähernd gleich, sind doch 49 Prozent der neu Eingebürgerten Frauen.

Einbürgerungs-Plus in sieben von neun Bundesländern

Ein Drittel der „neuen“ Österreicher war unter 18 Jahre alt, mehr als ein Fünftel wurde in Österreich geboren. In sieben der neun Bundesländern wurden im ersten Quartal 2026 laut Statistik Austria mehr Menschen eingebürgert. An der Spitze bei der relativen Zunahme stand die Steiermark (plus 95,9 Prozent), dahinter folgen Kärnten (plus 86,8 Prozent) und Wien (plus 78,2 Prozent). Mehr Einbürgerungen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres hat es dann noch in Vorarlberg, Salzburg, Niederösterreich und Tirol gegeben, weniger waren es in Oberösterreich (minus 14,4 Prozent) und im Burgenland (minus 9,6 Prozent).

4.699 Einbürgerungen wegen Rechtsanspruchs

4.699 der Einbürgerungen in den ersten drei Monaten erfolgten wegen eines Rechtsanspruchs. Darunter waren auch 2.309 Menschen, die mindestens schon sechs Jahre lang hier in Österreich lebten und besonders berücksichtungswürdige Gründe hatten (etwa nachgewiesene Deutschkenntnisse und eine nachhaltige Integration).

Nationalsozialismus: Zwei politisch Verfolgte eingebürgert

Ebenfalls die Staatsbürgerschaft haben zwei politisch Verfolgte des Nationalsozialismus und 1.943 Nachkommen von politisch Verfolgten bekommen. Von diesen lebten alle bis auf acht Menschen im Ausland. Vergleicht man das mit dem Jahr davor, gingen hier aber die Einbürgerungen um 10,6 Prozent zurück. Personen, auf die das zutrifft, waren am häufigsten israelische Staatsangehörige (900 Personen), aus den USA (615) oder dem Vereinigten Königreich (237).

29 „neue“ Österreicher überzeugten durch Leistungen

Aufgrund einer Ehe mit einem Österreicher wurden 199 Personen eingebürgert, 155 bekamen die österreichische Staatsbürgerschaft, weil sei seit mindestens 15 Jahren hier leben und nachhaltig integriert sind. 355 weitere Menschen haben die Staatsbürgerschaft nach mindestens zehnjährigem Wohnsitz, 29 aufgrund „außerordentlicher Leistungen im Staatsinteresse“ bekommen.