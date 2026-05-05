So sind Millionen Österreicher 2025 gereist

Im Jahr 2025 unternahmen 5,95 Millionen Personen (76,7 Prozent) der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren insgesamt 27,04 Millionen Urlaubsreisen. Damit lag die Zahl der

Urlaubsreisen leicht unter dem Niveau von 2024. Das wichtigste Reiseland für die österreichische Wohnbevölkerung war Österreich selbst, 12,77 Millionen Urlaubsreisen (47,2 Prozent) wurden innerhalb der Landesgrenzen verbracht. Insbesondere die Steiermark und Salzburg waren dabei die beliebtesten Reiseziele.

Auslandsreisen weiterhin beliebt

Doch auch in das Ausland bringt es die Österreicher. Insgesamt 14,27 Millionen Auslandsurlaubsreisen konnten 2025 verzeichnet werden. Dabei führte jede fünfte Reise nach Italien, gefolgt von Deutschland. Auch Kroatien, Spanien und Griechenland zählen zu den beliebtesten Reisezielen der österreichischen Bevölkerung. Im Zuge der 27,04 Millionen. Urlaubsreisen verbrachten Personen aus Österreich 2025 insgesamt 137,65 Millionen Nächte im In- oder Ausland, womit es 2,5 Prozent weniger Nächte als im Vorjahr waren.

Meist genutzte Verkehrsmittel

Der Pkw war, wie auch in den Vorjahren, das meistgenutzte Verkehrsmittel bei Urlaubsreisen 2025, wobei dessen Anteil über die Jahre gesunken ist. Der Pkw-Anteil sank dabei zugunsten der Bahn und des Flugzeugs. Flug- und Zugreisen sind auf dem höchsten Wert bisher. Insbesondere bei Inlandsurlaubsreisen wurde 2025 ein neuer Rekord an Zugreisen aufgestellt (21,5 Prozent aller Inlandsurlaubsreisen), während der Pkw-Anteil (73,6 Prozent) so niedrig wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen war.