Nach Rücktritt von Wöginger: Neuer ÖVP-Klubchef wurde gewählt

Ernst Gödl ist seit November 2017 Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Durch den Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei wurde er am 5. Mai einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt. “Eine starke und integrative Gesellschaft sind mir in meiner politischen Arbeit besonders wichtig. Ein lösungsorientierter Zugang und ein in die Zukunft gerichteter Blick machen gute parlamentarische Arbeit aus. Dafür stehen die Volkspartei und ich auch weiterhin”, sagt Gödl

Die berufliche Laufbahn

Der Jurist und gebürtige Steirer ist derzeit ÖVP-Bereichssprecher für Sicherheit, Integration und Migration. Im Jahr 1995 wurde er mit 23 Jahren in seiner Heimatgemeinde Zwaring-Pöls zum damals jüngsten Bürgermeister Österreichs gewählt, von 2000 bis 2010 war er Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag, bevor er zwischen 2014 und 2017 Mitglied des Bundesrates für die ÖVP war. Neben seiner politischen Arbeit war Ernst Gödl beruflich sowohl als Betriebsführer der Landwirtschaft seiner Eltern als auch als juristischer Mitarbeiter einer Grazer Rechtsanwaltskanzlei tätig.