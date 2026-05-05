Pleite eingestanden: Für „Long-Covid-Firma“ besteht dennoch Hoffnung

Auf Eigenantrag wurde über das Vermögen der 3G Medical GmbH aus Dornbirn (Vorarlberg) ein Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun berichtet.

Von der Insolvenz sind laut KSV1870 keine Dienstnehmer betroffen, die Höhe der Verbindlichkeiten werden derzeit auf rund 50.000 Euro beziffert. Bei der Schuldnerin handelt es sich um ein Unternehmen, das medizinische Geräte zur Long-Covid-Behandlung entwickelt, herstellt und vertreibt und dabei mit Geschäftspartnern kooperiert. Aber: „Diese Zusammenarbeit war bis dato nicht sehr erfolgreich“, so der KSV1870 weiter.

Licht am Ende des Tunnels

Immerhin konnte mittlerweile ein neuer Geschäftspartner gefunden werden, es ist also Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Dieser kann nämlich mit der Serienfertigung starten, wodurch die Auslieferung der ersten medizinischen Spezialgeräte im Herbst 2026 möglich sein könnte. Daher plant das schuldnerische Unternehmen einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, einzubringen, so der KSV1870 abschließend.