Neue SPAR-LKW sind ohne Diesel unterwegs

Seit Anfang April 2026 sind die ersten von insgesamt zehn neuen E-LKW bei SPAR im Einsatz. Diese ersetzen die klassischen Dieselmodelle und werden sowohl für das Trockensortiment als auch für Kühltransporte genutzt.

Dank der technischen Weiterentwicklungen im Bereich der Elektromobilität können Elektro-LKW nun auch erstmals im Regelbetrieb und inklusive Anhänger vollwertig bei SPAR eingesetzt werden, erklärt das Unternehmen nun. Die E-Fahrzeuge werden dabei an mehreren Standorten in den Logistikbetrieb integriert, um erste Erfahrungen im Regelverkehr zu sammeln und das Zusammenspiel von Fahrzeugtechnik, Ladeinfrastruktur und regionalen Netzkapazitäten bestmöglich zu nutzen. Begleitend dazu baut man bei SPAR an den beteiligten Standorten auch entsprechende Hochleistungsladestationen auf.

SPAR-Vorstand: „Wollen Emissionen dort reduzieren, wo es möglich ist“

„Mit der schrittweisen Elektrifizierung unseres Fuhrparks gestalten wir unsere Logistik klimafreundlicher. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen Emissionen dort reduzieren, wo es technisch und infrastrukturell möglich ist und gleichzeitig dieselbe Versorgungssicherheit für unsere Märkte gewährleisten“, so SPAR-Vorstand Marcus Wild. Oberstes Ziel ist und bleibt es jedoch, die Nahversorgung sicherzustellen. Dabei sind die Anforderungen der Lieferlogistik vielfältig, hat man doch mehr als 1.500 Standorte in teils innerstädtischen Lagen mit Zufahrtsbeschränkungen bis hin zu Märkten in alpinen Regionen auf über 1.900 Metern Seehöhe.

©SPAR / David Schreiber SPAR-Vorstand Marcus Wild (links) vor einem der neuen E-Lkw, die ab sofort in der SPAR-Lieferlogistik eingesetzt werden.

Neue SPAR-E-LKW leisten messbaren Beitrag zum Klimaschutz

Bei der Beschaffung der neuen E-LKW-Fahrzeuge hat man darauf geachtet, dass sie die bestehenden, logistischen Anforderungen erfüllen. Das umfasst auch den temperaturgeführten Transport, wo man seit den 1990er-Jahren bereits auf elektrische Wechselstrom-Kühltechnologien setzt. Das war in vollelektrischen LKW lange nicht möglich, nun wurde aber eine Lösung gefunden. Die E-LKW leisten dementsprechend auch einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz, sparen sie doch im Durchschnitt mehr als 52 Tonnen CO2 pro Jahr im Vergleich zu den Dieselmodellen.

SPAR hat rund 300 LKW österreichweit

In den kommenden Jahren sollen noch weitere E-LKW in den SPAR-Fuhrpark integriert werden. Damit möchte man den CO2-Ausstoß der Logistik langfristig reduzieren und gleichzeitig eben eine „zuverlässige, regionale und effiziente Versorgung sicherstellen“, so der Supermarkt-Riese. Der Weg zur vollständigen Elektrifizierung der Flotte wird jedenfalls noch ein etwas längerer sein, umfasst diese in Österreich doch rund 300 Fahrzeuge. Die vorerst zehn neuen E-LKW werden nun dort eingesetzt, „wo es betrieblich und infrastrukturell sinnvoll ist“. Für 2027 ist darüber hinaus die Beschaffung weiterer E-LKW vorgesehen.