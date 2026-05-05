Bis zu 1.000 Euro Strafe: Müllentsorgung aus dem Auto kann teuer werden

Wer eine Zigarette aus dem Autofenster schnippt oder anderen Müll auf bzw. neben die Fahrbahn wirft, handelt nicht nur rücksichtslos, sondern setzt sich erheblichen rechtlichen Risiken aus.

Die Verschmutzung der Fahrbahn sieht laut Straßenverkehrsordnung (StVO) eine Strafe von bis zu 72 Euro vor. Nikolaus Authried, Leiter der ÖAMTC-Rechtsberatung in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, betont: „Generell ist es eine Unsitte, Abfall einfach aus dem Fenster zu werfen. Was viele aber zu vergessen scheinen: Neben den relativ bescheidenen Polizeistrafen kann es zu hohen Schadenersatzforderungen kommen, wenn wirklich etwas passiert.“

Zigarettenreste reichen aus

Laut dem ÖAMTC-Experten können beispielsweise Brände bzw. Waldbrände durch glimmende Zigarettenreste verursacht werden. Auch Verkehrsunfälle können die Folge dieses Verhaltens sein. „Bei fahrlässiger Brandstiftung oder einem Personenschaden durch einen Unfall drohen zudem strafrechtliche Konsequenzen“, warnt Authried.

Bis zu 1.000 Euro Strafe

Doch neben der StVO ergibt sich noch ein weiteres Problem: Wer zum Beispiel in Wien Abfall auf öffentlichem Grund wegwirft, verstößt zusätzlich gegen das Wiener Reinhaltegesetz. Der ÖAMTC-Jurist erläutert: „Dieses Gesetz sieht in der Bundeshauptstadt eine Verwaltungsstrafe von bis zu 1.000 Euro vor. Damit übersteigt eine mögliche Strafe nach Landesrecht die StVO-Sanktionen um ein Vielfaches.“ Auch in anderen Gemeinden und Bundesländern können ähnliche Vorschriften gelten.

Die Versicherung steigt aus

Auch wer im Auto eine heruntergefallene Zigarette während der Fahrt aufhebt, gefährdet sich und andere. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat bereits vor einiger Zeit einen solchen Fall beurteilt. Der ÖAMTC-Rechtsexperte schildert: „Der Raucher am Steuer war durch das Aufheben der glimmenden Zigarette so abgelenkt, dass er einen Unfall verursacht hat. Den eigenen Schaden musste er trotz aufrechter Kaskoversicherung selbst zahlen.“ Die Versicherung berief sich erfolgreich auf „grobe Fahrlässigkeit“. Auch das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung, das Bedienen des Navis oder ähnliche Aktivitäten sollten während der Fahrt unterlassen werden und können im Zweifelsfall rechtliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.