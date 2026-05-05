Rattengift in Hipp-Gläsern: U-Haft wurde verhängt

Vor etwa zwei Wochen wurde bei Spar in ganz Österreich das gesamte Sortiment der Babynahrung von Hipp zurückgerufen. Grund hierfür waren manipulierte Gläser des Konzerns – insgesamt sechs Stück waren betroffen, wovon bisher fünf gefunden wurden.

Festnahme und U-Haft

Am Samstag, dem 2. Mai, wurde ein 39-Jähriger Verdächtiger in Salzburg festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, die Babynahrungsgläser mit Rattengift manipuliert zu haben. In Folge der Festnahme wurde eine Untersuchungshaft beantragt, welche am Dienstag, dem 5. Mai, verhängt wurde.

Hausdurchsuchung und ehemaliger Arbeitgeber

Bei einer Hausdurchsuchung der Wohnung des Verdächtigen konnten die Behörden unter anderem Rattengift sicherstellen – auch das Navigationssystem seines Range Rovers wird ausgewertet, wie die Krone berichtet. Die Daten seiner Smartwatch könnten ebenfalls relevant werden, da der Beschuldigte damit seine Unschuld beweise wolle. Der Anwalt des Tatverdächtigen erklärte, dass das gefundene Rattengift für seine Landwirtschaft in der Slowakei gedacht sei. Ebenfalls bestätigte dieser, dass der 39-Jährige sechs Jahre lang bei Hipp gearbeitet habe, nachdem er die Firma in beidseitigem Einverständnis verlassen habe.

Insider klärt auf

Der Beschuldigte wurde nach tagelanger Observation am Samstag in seiner luxuriösen Wohnung festgenommen, welche unmittelbar in der Nähe einer Spar-Filiale liegt. Laut einem Insider der Krone soll die manipulierte Babynahrung dort gekauft worden sein.