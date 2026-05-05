Salmonellen-Alarm bei SPAR-Nudeln: „Nicht zum Verzehr geeignet“

Seit rund zwei Wochen werden bei SPAR die bekannten Eigenmarken-Tagliatelle zurückgerufen. Der Grund war lange eher allgemein gehalten, nun ist klar, dass Salmonellen den Produktrückruf ausgelöst haben. Wir haben nachgefragt.

Betroffen vom Produktrückruf sind die „S-Budget Tagliatelle mit Ei 500g (Pasta alluovo – Eierteigwaren)“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 24. März 2028. Wie man seitens SPAR in einer Aussendung bekanntgab, lag der Grund des Rückrufs in einer „möglichen mikrobiologischen Verunreinigung„. Genauere Angaben hat man nicht gegeben. Diesbezüglich wird man mittlerweile aber an den Kassen in den Supermärkten fündig, die genaue mikrobiologische Verunreinigung hat mit Salmonellen zu tun, steht dort geschrieben. Das bestätigt man auch seitens SPAR gegenüber 5 Minuten.

©5 Minuten In den Supermärkten steht der Hinweis auf Salmonellen am Rückrufzettel.

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SPAR: Für Kunden „egal“, um welche mikrobiologische Verunreinigung es sich handelt

Auf die Frage hin, wieso man den genauen Grund bzw. die genaue mikrobiologische Verunreinigung nicht auch schon im Rückruf oder auf der Website (Stand 5. Mai 2026) bekanntgegeben hat, heißt es seitens der SPAR-Pressesprecherin, dass es für die Kunden „egal“ sei, um welche Art von mikrobiologischen Verunreinigungen es sich handle. „Der Effekt ist derselbe: Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet“, so gegenüber 5 Minuten. Daher würde man das in Rückrufmeldungen „normalerweise nicht angeben“.

Dieses Produkt wird bei SPAR jetzt zurückgerufen: S-Budget Tagliatelle mit Ei 500g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 24. März 2028

©SPAR Produktwelt Dieses Produkt wird bei SPAR aktuell zurückgerufen.

„Probleme mit dem Produkt sind uns keine bekannt“

Ob Salmonellen-Fälle, die durch das Produkt ausgelöst worden sind, aufgetreten sind, verneint sie. „Probleme mit dem Produkt sind uns keine bekannt. Möglicherweise deshalb, da Nudeln gekocht werden und Salmonellen absterben, wenn sie gekocht werden“, erklärt die Pressesprecherin.

Produktrückruf: Betroffene S-Budget-Tagliatelle „nicht konsumieren“

Eines ist jedenfalls klar: Das Produkt mit besagtem Mindesthaltbarkeitsdatum soll keinesfalls konsumiert werden, es wurde bereits bei Bekanntwerden des möglichen Problems aus dem Verkehr genommen. Hat man die Nudeln schon gekauft, kann man sie ganz einfach beim nächsten SPAR-, EUROSPAR- sowie INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückbringen. Den Kaufpreis bekommt man auch ohne Rechnung wieder zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 11:16 Uhr aktualisiert