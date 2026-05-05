Verkehrsunfall in Niederösterreich: 19-jähriger unter Alkoholeinfluss

Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer lenkte gegen 19.55 Uhr einen Pkw auf der L7296 aus Richtung Albern kommen in Fahrtrichtung Häuslern. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Zwettl mit einem Pkw auf der L8301 in Fahrtrichtung Oberkirchen. Der 19-jährige bog in die L8301 ein und soll dabei die geltende Vorrangregel missachtet haben. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Teenager erlitt Verletzungen leichten Grades und wurde in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der 45-jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mittels Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen.