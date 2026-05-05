Rückwirkend mehr Geld ab April: Tausende Österreicher jetzt betroffen

Im Finanzsektor wurde ein Abschluss bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen (KV-Verhandlungen) geschafft. Verbesserungen gibt es vor allem auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir wissen ganz genau, was jetzt kommt.

Sechs Verhandlungsrunden lang hat es gedauert, ehe sich die Sozialpartner im Finanzsektor doch noch auf einen neuen Kollektivvertrag einigen konnten. Dieser betrifft immerhin knapp 68.000 Menschen in Österreich. Beim Gesamtpaket wurden sowohl monetär als auch dienstrechtlich Verbesserungen erzielt. Die Gewerkschaft GPA spricht von einem „schwierigen aber tragfähigen Kompromiss“, Chefverhandler Wolfgang Pischinger von einer „Einigung an der Schmerzgrenze“.

So sieht der Abschluss im Finanzsektor aus

Im Finanzsektor werden nun die kollektivvertraglichen Mindestgehälter um drei Prozent sowie einen Fixbetrag von fünf Euro erhöht. Das weiß auch GPA-Pressesprecherin Raphaela Lang im Gespräch mit 5 Minuten, Überzahlungen werden demnach nicht erhöht. Lehrlingseinkommen und Kinderzulage steigen um 3,13 Prozent. Im Dienstrecht gibt es daher auch Neuerungen, speziell zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

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„Zentral ist, dass wir Einmalzahlungen abwenden konnten“

„Einzelne Punkte wären für sich allein nicht ausreichend gewesen. Doch in Summe bringt der Abschluss spürbare, nachhaltige Verbesserungen für Einkommen und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, weiß Pischinger, der außerdem betont: „Zentral ist, dass wir Einmalzahlungen abwenden und damit eine nachhaltige Gehaltserhöhung für alle Kolleginnen und Kollegen sichern konnten.“ Zusätzlich konnte eine Erweiterung der Pflegefreistellung um zwei Tage pro Jahr erreicht werden, was sowohl für Kinder als auch für Eltern, Partner und Enkelkinder gilt. Außerdem ist nun auch die zweite Woche Pflegefreistellung für Kinder bis zu 14 Jahren möglich. Und: Beschäftigte mit Kindern mit einer Behinderung erhalten die doppelte Kinderzulage. Der Abschluss gilt mit 1. April rückwirkend, so Lang auf Nachfrage von 5 Minuten.

Was der KV-Abschluss im Finanzsektor jetzt konkret bringt: plus drei Prozent auf KV-Mindestgehälter

plus 3,13 Prozent auf Lehrlingseinkommen und Kinderzulage

Erweiterung der Pflegefreistellung um zwei Tage pro Jahr

zweite Woche Pflegefreistellung für Kinder bis zu 14 Jahren möglich

doppelte Kinderzulage für Beschäftigte mit Kindern mit einer Behinderung

neuer KV gilt ab 1. April 2026 rückwirkend

Zehntausende Österreicher bekommen ab Mai mehr Gehalt

Während dieser KV-Abschluss bereits rückwirkend mit April gilt, können sich einige Österreicher ab Mai über monatlich mehr Gehalt freuen. In so mancher Branche wird zwar noch um einen Abschluss gekämpft, in vielen wurde ein solcher aber bereits erreicht. Alles zu den Lohnabschlüssen, die ab 1. Mai 2026 gelten, könnt ihr hier auf 5min.at nachlesen: Mehr Geld ab Mai: Diese Österreicher bekommen jetzt ein Gehalts-Plus.