400.000 Euro Schulden: Fußball-Erfolgsverein reicht Insolvenzantrag ein

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen des Union Sportverein Neulengbach auf Eigenantrag ein Konkursverfahren eröffnet wurde.

Der im Jahr 1923 gegründete Fußballverein hat bedeutende Kapitel in der Fußballgeschichte geschrieben. Neben den Bereichen Männerfußball und Jugendarbeit besteht seit 1996 auch eine Frauenfußballsektion. Die Frauenmannschaft verzeichnet dabei herausragende Erfolge. Bereits Anfang April wurde es rund um dieses Thema heiß, den schon fast fix beschlossenen Antrag hat man dann aber nicht gestellt. Doch die Bemühungen dürften nicht gefruchtet haben, nun stellte der Verein den Insolvenzantrag.

Monatliche Kosten nicht mehr tragbar

Die Insolvenz führt die Antragstellerin auf die gestiegenen monatlichen Belastungen infolge der sportlichen Erfolge im Frauenfußball zurück. Diese konnten durch die Sponsorengelder nicht mehr abgedeckt und der Spielbetrieb musste eingestellt werden. Betroffen sind rund 40 Personen, inklusive Spieler, die teilweise in einem Dienstverhältnis standen. Die Löhne sind seit Januar 2026 ausständig. Laut den vorliegenden Unterlagen sind derzeit 38 Gläubiger zuzüglich 40 Dienstnehmer mit Gesamtforderungen von rund 400.000 Euro betroffen.

Auf finanzielle Hilfe angewiesen

Eine Fortführung der Frauensektion durch den Verein ist nicht geplant. Bereits im Eigenantrag wurde der Schließung der Sektion Frauenfußball zugestimmt. Die Sektionen Männer und Jugend beabsichtigen, die laufende Meisterschaft zu Ende zu spielen. Ohne finanzielle Zuschüsse wird dies jedoch nicht möglich sein.