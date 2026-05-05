Vermisste Sandra (16): Polizei sucht im Umfeld nach Hinweisen

Seit Sonntag wird die 16-jährige Sandra in Gratwein-Straßengel vermisst. Trotz intensiver Suche fehlt weiter jede Spur, nun setzt die Polizei auf neue Ermittlungen im Umfeld der Jugendlichen.

Sandra war am Sonntag zu einer Wanderung im Bereich des Kirchbergs aufgebrochen. Gegen 18 Uhr meldete sie sich noch bei ihrer Mutter und kündigte ihre Rückkehr an, doch sie kam nie nach Hause, 5 Minuten hat berichtet. Daraufhin startete eine umfangreiche Suchaktion mit Polizei, Feuerwehr und Bergrettung. Auch Hubschrauber kamen zum Einsatz. Das Gebiet wurde großflächig abgesucht, bislang ohne Erfolg.

Suche läuft, aber Fokus verschiebt sich

Während am Montag noch intensiv im Gelände gesucht wurde, ändert sich nun die Vorgehensweise. Sabri Yorgun von der steirischen Polizei bestätigt gegenüber 5 Minuten: „Bis jetzt wurde die 16-Jährige nicht gefunden. Gestern liefen die Suchaktionen den ganzen Tag.“ Am Dienstag liegt der Schwerpunkt nun auf sogenannten Umfeld-Erhebungen. Das bedeutet: Freunde, Schulkollegen und Personen aus dem näheren Umfeld werden gezielt befragt. „Heute konzentriert sich die Polizei auf eine Umfeld-Erhebung. Sollte sich hier etwas ergeben, gibt es wieder eine Suchaktion“, so Yorgun.

Warum jetzt das Umfeld im Fokus steht

Die Strategie ist klar: Ermittler hoffen, durch Gespräche Hinweise zu erhalten, die eine gezieltere Suche ermöglichen. Denn bisher blieb jede Spur im Gelände aus, trotz großem Personaleinsatz und Unterstützung aus der Luft. Noch ist unklar, ob Sandra alleine unterwegs war oder möglicherweise Kontakt zu anderen Personen hatte. Die Situation bleibt angespannt. Jeder Hinweis kann entscheidend sein. Die Polizei bittet weiterhin die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas gesehen hat oder Informationen liefern kann, soll sich umgehend melden.