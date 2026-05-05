Tirol: Wird Mord an junger Frau nach 21 Jahren endlich aufgeklärt?

Es war der 23. Juni 2005 als eine junge, 19-jährige Tirolerin tot vor einer Telefonzelle beim Innsbrucker Rapoldipark gefunden wurde. 21 Jahre später nun der Paukenschlag: Ein 42-jähriger Österreicher wurde angeklagt.

Dabei wird der 42-Jährige nicht zum ersten Mal verdächtigt. Schon im Dezember 2013 klickten für ihn die Handschellen, Wochen später wurde er jedoch wieder enthaftet. DNA-Spuren von ihm, die an mehreren Stellen – unter anderem an der Leiche und der Kleidung des Opfers – gefunden wurden, seien nicht aussagekräftig genug gewesen.

Staatsanwaltschaft bringt Anklage ein

Nun, noch einmal 13 Jahre später, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Anklage eingebracht, berichtet nun die „Kronen Zeitung“. Ihm wird der Mord an der 19-jährigen Tirolerin vorgeworfen, er soll ihr zwei Messerstiche in Brust und Rücken versetzt haben. Der 42-Jährige lebt mittlerweile schon seit Jahren in Australien, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.