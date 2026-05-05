Gewitter bilden sich, aber: „Dringender wird Regen benötigt…“

Der flächendeckende Niederschlag meidet Österreich auch weiterhin. Eine leichte Wetteränderung bringt zwar lokal und regional Regen und Gewitter, flächendeckend ist aber nichts in Sicht.

In den vergangenen Wochen war es in Österreich größtenteils deutlich zu trocken. Als Folge davon wurden in mehreren Regionen teils schwerwiegende Waldbrände gemeldet, die sich schnell ausbreiten konnten – wie etwa im Kärntner Lesachtal und nördlich von Graz in der Steiermark. Eine leichte Wetteränderung könnte nun aber zumindest regional etwas Abmilderung bei der Trockenheit bringen.

„Für Beginn der Gewittersaison durchaus interessante Entwicklungen“

Aufgrund der nun etwas feuchteren Luft und dem langsam zunehmenden Tiefdruckeinfluss konnten sich am Montag, 4. Mai 2026, ausgehend vom Alpenrand in Oberösterreich sogar schon wieder erste Gewitter bilden. „Nicht sehr stark, aber für den Beginn der Gewittersaison durchaus interessante Entwicklungen“, heißt es dazu seitens der „GeoSphere Austria“ nun. Eines ist den Experten aber ebenfalls klar: „Dringender wird allerdings Regen benötigt, der in dieser Form nicht flächendeckend daherkommt…“

Lokal bzw. regional Regen und Gewitter möglich

Konkret rechnet man am Dienstagabend und in der Nacht mit Wolken und einzelnen Regenschauern im Südwesten. Überall sonst geht es wohl trocken durch die Nacht. Am Mittwoch ist vor allem in der Westhälfte des Landes mit „teils gewittrigen Regenschauern“ zu rechnen. Regionale Regenschauer, hier und da auch mit lokalen Gewittern, sind auch am Donnerstag nicht auszuschließen, ansonsten geht es jedoch abermals mit einem Sonne-Wolken-Mix durch den Tag. Und: „Flächendeckender und ergiebiger Niederschlag ist weiterhin nicht zu erwarten“, so die „GeoSphere Austria“-Meteorologen.

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Auch Richtung Wochenende keine flächendeckenden Regenfälle in Sicht

Und auch der Blick Richtung Wochenende zeigt: Regenschauer bleiben wohl weiterhin nur lokal. Am Freitag sind sie im Bergland und im Süden ab den Nachmittagsstunden möglich, am Samstag vor allem im Bergland, wo vereinzelt auch wieder Gewitter dabei sein können. Am Sonntag ist es abermals das Bergland, das mit einzelnen Schauern rechnen kann. Die Höchsttemperaturen werden sich über die Tage hinweg immer zwischen 25 und 29 Grad bewegen.