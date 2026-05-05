Mann verstorben: Schwerer Unfall fordert zweites Todesopfer

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Atzenbrugg (Niederösterreich) ist nun ein weiterer Mann seinen Verletzungen erlegen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf zwei.

Ein 53-jähriger Mann aus Linz, der nach der Kollision zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden war, ist nun verstorben.

Ein 53-jähriger Mann aus Linz, der nach der Kollision zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden war, ist nun verstorben.

Nach dem schweren Verkehrsunfall vom 23. April in Atzenbrugg (Niederösterreich) ist ein zweites Todesopfer zu beklagen. Ein 53-jähriger Mann aus Linz, der nach der Kollision zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden war, ist nun verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf zwei.

Unfall forderte zwei Tote und mehrere Schwerverletzte

Bereits unmittelbar nach dem Unfall war ein ebenfalls 53-jähriger Oberösterreicher an der Unfallstelle ums Leben gekommen. 5 Minuten berichtete: Ein Toter und mehrere Schwerverletzte bei Horror-Crash. Beide Männer hatten sich in einem Kleinbus befunden, der als Transportfahrzeug im Einsatz war. Insgesamt wurden bei dem Zusammenstoß zwischen dem Bus und einem Pkw sechs weitere Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es an einer Kreuzung im Bereich eines Golfplatzes zu dem Unfall gekommen sein. Der Lenker des Kleinbusses, ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Tulln, soll dabei ein Fahrzeug übersehen haben.