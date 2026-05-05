Bär im Gemeindegebiet nachgewiesen: Land bittet um Hinweise

Im Tiroler Oberland gibt es neue Hinweise auf die Anwesenheit eines Bären. Im Bereich einer Wildtierfütterung im Gemeindegebiet von Ried im Oberinntal wurden entsprechende Spuren entdeckt.

Im Gemeindegebiet von Ried im Oberinntal (Tirol) wurden im Bereich einer Wildtierfütterung erneut Spuren nachgewiesen, die auf die Präsenz eines Bären schließen lassen.

Im Gemeindegebiet von Ried im Oberinntal (Tirol) wurden im Bereich einer Wildtierfütterung erneut Spuren nachgewiesen, die auf die Präsenz eines Bären schließen lassen.

Im Gemeindegebiet von Ried im Oberinntal (Tirol) wurden im Bereich einer Wildtierfütterung erneut Spuren nachgewiesen, die auf die Präsenz eines Bären schließen lassen. Nach aktuellem Stand gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass sich ein Bär gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähert.

Bärennachweis im Bezirk Landeck: Land Tirol bittet um Hinweise

Das Land Tirol appelliert weiterhin an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen, oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung sei nämlich Bildmaterial.