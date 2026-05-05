Neue Google-Funktion: So bestimmst du deine News jetzt selbst

Eine neue Google-Funktion gibt Nutzern mehr Kontrolle darüber, welche News ihnen angezeigt werden. Wir zeigen dir, wie du deine bevorzugten Quellen ganz nach oben holst.

Welche Nachrichten dir Google anzeigt und welche nicht, lag bisher wahrscheinlich an deinem Nutzungsverhalten. Wie genau der entsprechende Algorithmus funktioniert, bleibt jedoch ein gut gehütetes Google-Geheimnis. Doch vor Kurzem hat der Konzern eine neue Funktion freigeschaltet, die Nutzern ein wenig mehr Kontrolle über die angezeigten Nachrichteninhalte ermöglicht. Wir erklären dir, wie du mehr von deinen Lieblingsquellen angezeigt bekommst – natürlich am Beispiel von 5 Minuten.

So wird „5 Minuten“ zu deiner bevorzugten Quelle

Um 5 Minuten als bevorzugte Quelle einzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Option ist: Du klickst einfach auf diesen Link und setzt ein Häkchen bei „5 Minuten“ – und schon sind wir bei deinen Lieblingsquellen dabei. Die zweite Variante ist ein wenig aufwendiger. Dazu suchst du auf Google nach einem aktuellen Thema, zum Beispiel „Unfall Villach“. Nun erscheint in den meisten Fällen ein Kasten mit der Überschrift „Schlagzeilen“, in dem aktuelle Artikel von zu dem gesuchten Thema gruppiert sind. Dann klickst du auf das Kästchen mit dem Stern neben der Überschrift „Schlagzeilen“ (im Foto unten gelb markiert) und schon kannst du „5min.at“ eingeben, um uns als eine deiner bevorzugten Nachrichtenquellen festzulegen.

©Google Einfach auf das gelb markierte Kästchen klicken, „5min.at“ eingeben und los geht’s!

Das bringt die neue Google-Funktion

Doch was passiert eigentlich, wenn du „5 Minuten“ als bevorzugte Nachrichtenquelle angibst? Damit legst du quasi selbst fest, welche Quellen dir am wichtigsten sind, diese werden dir dann bei passenden Suchanfragen häufiger angezeigt. Google gibt den Nutzern somit mehr Kontrolle über angezeigte Inhalte. Das bedeutet aber nicht, dass du nur mehr Artikel von „5 Minuten“ vorgeschlagen bekommst. Deine bevorzugten Quellen werden bei der Suche nur prominenter platziert und häufiger angezeigt. Du musst die Einstellung nur einmal pro Gerät vornehmen, kannst deine Quellen aber jederzeit ändern oder entfernen.