Gewittrig: Wo es am Mittwoch in Österreich regnen könnte

Während vor allem im Osten des Landes die Trockenheit seine Fortsetzung findet, könnte am Mittwoch, 6. Mai 2026, im Westen Österreichs hier und da der ein oder andere gewittrige Regenschauer niedergehen.

Im Tagesverlauf ziehen in Österreich am Mittwoch, 6. Mai 2026, von Süden her immer wieder Wolken durch. Dabei fallen diese vor allem im Südwesten des Landes dicht aus und lassen der Sonne nicht viel Platz. „Sonst zeigt sich die Sonne zumindest zeitweise, am häufigsten aber im Nordosten“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ nun.

Temperaturen von bis zu 27 Grad in Österreich

Doch das Wetter hat nicht nur Sonne und Wolken parat, auch gewittrige Regenschauer sind möglich. Diese werden wohl vor allem in der Westhälfte des Landes niedergehen, während ostwärts kaum Regenschauer zu erwarten sind. Nachdem sich der Wind vorübergehend auf West dreht, stellt sich im Tagesverlauf dann wieder teils föhniger und regional auffrischender Südost- bis Südwestwind ein. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei vier bis 15 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 18 bis 27 Grad an, die höchsten Wert sind dabei im Osten des Landes zu erwarten.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie das Wetter in den kommenden Tagen so wird

Generell wird es in den kommenden Tagen vor allem lokal immer wieder zu kleinere Regenschauern kommen. Flächendeckend ist allerdings nichts in Sicht, wie die Experten am Dienstag auf Facebook erklärten. Alles dazu und zur Wetteraussicht in den kommenden Tagen könnt ihr auch hier nachlesen: Gewitter bilden sich, aber: „Dringender wird Regen benötigt…“.