Ranking enthüllt: Das sind Österreichs beliebteste Fleischhauer 2026
Falstaff hat sich gemeinsam mit der Community auf die Suche nach den besten Fleischhauern in Österreich gemacht. Das Voting zeigt jetzt ganz klare Sieger.
Auch dieses Jahr gab es wieder das Fleischhauer-Voting, mit einer großen Frage: Wo kauft die Community ihr Fleisch ein? Gesucht wurden die beliebtesten Betriebe, die mit Qualität, Vertrauen und einer guten Auswahl punkten. Nach einer Nominierungsphase konnten Falstaff-Leser zehn Tage lang für den Lieblingsbetrieb abstimmen. Jetzt wurden die Stimmen gezählt und die Sieger stehen fest. In vier Bundesländern konnten sogar die Sieger vom Vorjahr wieder den Titel ergattern, aber auch Quereinsteiger konnten es diesmal aufs Stockerl schaffen.
Wo kaufst du dein Fleisch?
Das sind die besten Fleischerein in den Bundesländern
Für jedes Bundesland wurden die zehn besten Sieger gekürt. Doch welche sind die Nummer eins der Kunden? In Wien ist es die Fleischerei Metzker aus Hernals. Welche es noch unter die Top 10 geschafft haben, kannst du hier nachlesen: Das sind die beliebtesten Fleischhauer in Wien. Auch in Niederösterreich geht mit der Fleischerei Hofmann in Hollabrunn ein klarer Sieger hervor. Im Burgenland konnte sich Fleischer & Selcher Mayerhofer in Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) den Titel holen. Die Top 10 von Kärnten werden durch die Fleischerei Seiser in Straßburg (Bezirk St. Veit an der Glan) angeführt, die Salzburger gehen am liebsten zur Hans Walter Genuss-Fleischerei, während die Tiroler die Metzgerei Lechner-Rauth in Telfs bevorzugen. In Vorarlberg führt die Meistermetzgerei Gerold Hosp in Satteins (Bezirk Feldkirch) das Rennen an. Die Top 10 Fleischereien der Steiermark werden von der KAILerei in Murau angeführt.
Übersicht über die besten Fleischerein
- Fleischerei Hofmann, 2020 Hollabrunn
- Fleischerei Hausenberger, 2331 Vösendorf
- Fleischerei Kerschner – Der Fleischfürst, 3180 Lilienfeld
- Fleischwaren Berger, 3443 Sieghartskirchen
- Dorffleischerei Arthold, 2051 Zellerndorf
- Fleischhauerei Johann Schmölz, 3430 Tulln an der Donau
- Fleischbank Höllerschmid, 3492 Walkersdorf
- Fleischerei Wild, 2191 Gaweinstal
- Landfleischerei Klang, 3804 Allentsteig
- Fleischerei Steiner, 2601 Sollena
OBERÖSTERREICH
- Fleischerei Derntl, 4060 Leonding
- Fleisch & Wurst Sturmaier, 4682 Geboltskirchen
- Leibetseder Gastronomie & Fleischwaren GmbH, 4150 Rohrbach
- Landmetzgerei Gasthof Hiegelsperger, 4842 Zell am Pettenfirst
- Crazy Butcher, 4020 Linz
- Fleischhauerei Wagner, 4184 Helfenberg
- Metzgerei Langwallner, 4893 Zell am Moos
- Fleischhauerei Kriechbaum, 5221 Lochen
- Fleischhauerei Silmbroth, 4644 Scharnstein
- Hütthaler KG, 4690 Schwanenstadt
SALZBURG
- Hans Walter – Genuss.Fleischerei, 5023 Salzburg
- Feinkost Fleischerei Auernig, 5300 Hallwang Salzburg
- Fuchserei Bubichlgut, 5083 St. Leonhard
- Gumpold Fleischerei, 5431 Kuchl
- Dorfmetzgerei Baischer, 5161 Elixhausen
- Der Mache, 5020 Salzburg
- Fleischhauerei Gerbl, 5204 Straßwalchen
- Metzgerei Rettensteiner-Scharfetter, 5600 St. Johann im Pongau
- Metzgerei Fürstauer, 5760 Saafelden
- Metzgerei Schultes, 5700 Zell am See
TIROL
- Metzgerei Lechner Rauth, 6410 Telfs
- Fleisch- und Wurstmanufaktur Prem, 6134 Vomp
- Metzgerei Strickner, 6020 Innsbruck
- Metzgerei Huber Kitzbühel, 6370 Kitzbühel
- Hörtnagl, mehrere Filialen
- Metzgerei Wimpissinger, mehrere Standorte
- Metzgerei Klamm 80 B, 6105 Leutasch
- Metzgerei Christian Gasser, 6274 Aschau im Zillertal
- Metzgerei Ernst Graus KG, 6300 Wörgl
- Metzgerei Neuhauser, 6336 Kirchbichl
BURGENLAND
- Fleischer & Selcher Mayerhofer, 7311 Neckenmarkt
- Fleischerei Karlo, 7152 Pamhagen
- Fleischerei Hausensteiner, 7332 Kobersdorf
- Fleischerei Hatwagner, 7334 Bernstein
- Fleischhauerei Meiringer, 7122 Gols
- Pannatura Biolandgut, 7082 Donnerskirchen
- Fleischerei Wagenhofer, 7023 Zemendorf
- Fleischerei Fröhlich, 7035 Steinbrunn
- Fleischerei Piringer, 7072 Mörbisch am See
- Fleischerei Brunner, 8384 Minihof-Liebau
VORARLBERG
- Die Meistermetzgerei Gerold Hosp, 6822 Satteins
- Herbert’s Dorfmetzg, 6830 Rankwell
- Hagen’s Dorfmetzgerei, 6764 Lech
- Schöch’s Meathouse, 6800 Feldkirch
- Metzgerei Schatz, 6845 Hohenems
- Metzgerei Ritlop OG, 6866 Andelsbuch
- Metzgerei Fähsler, 6840 Götzis
- Klopfer Ländle Metzgerei, 6923 Lauterach
- Rimmele, 6900 Bregenz
- Borg Fleischwaren, 6824 Schlins