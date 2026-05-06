Ranking enthüllt: Das sind Österreichs beliebteste Fleischhauer 2026

Falstaff hat sich gemeinsam mit der Community auf die Suche nach den besten Fleischhauern in Österreich gemacht. Das Voting zeigt jetzt ganz klare Sieger.

Auch dieses Jahr gab es wieder das Fleischhauer-Voting, mit einer großen Frage: Wo kauft die Community ihr Fleisch ein? Gesucht wurden die beliebtesten Betriebe, die mit Qualität, Vertrauen und einer guten Auswahl punkten. Nach einer Nominierungsphase konnten Falstaff-Leser zehn Tage lang für den Lieblingsbetrieb abstimmen. Jetzt wurden die Stimmen gezählt und die Sieger stehen fest. In vier Bundesländern konnten sogar die Sieger vom Vorjahr wieder den Titel ergattern, aber auch Quereinsteiger konnten es diesmal aufs Stockerl schaffen.

Wo kaufst du dein Fleisch? Ich kaufe regionales Fleisch im Supermarkt Ich kaufe kostengünstiges Fleisch im Supermarkt Ich kaufe Fleisch von regionalen Bauern Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Das sind die besten Fleischerein in den Bundesländern

Für jedes Bundesland wurden die zehn besten Sieger gekürt. Doch welche sind die Nummer eins der Kunden? In Wien ist es die Fleischerei Metzker aus Hernals. Welche es noch unter die Top 10 geschafft haben, kannst du hier nachlesen: Das sind die beliebtesten Fleischhauer in Wien. Auch in Niederösterreich geht mit der Fleischerei Hofmann in Hollabrunn ein klarer Sieger hervor. Im Burgenland konnte sich Fleischer & Selcher Mayerhofer in Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) den Titel holen. Die Top 10 von Kärnten werden durch die Fleischerei Seiser in Straßburg (Bezirk St. Veit an der Glan) angeführt, die Salzburger gehen am liebsten zur Hans Walter Genuss-Fleischerei, während die Tiroler die Metzgerei Lechner-Rauth in Telfs bevorzugen. In Vorarlberg führt die Meistermetzgerei Gerold Hosp in Satteins (Bezirk Feldkirch) das Rennen an. Die Top 10 Fleischereien der Steiermark werden von der KAILerei in Murau angeführt.