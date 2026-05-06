Diese Chance gibt es nur selten: ÖBB-Loks stehen zum Verkauf

Für Bahn-Fans ist das wohl ein Traum: Denn sie haben die Chance, ältere Lokomotiven bei einer Auktion zu ergattern. Bis Ende Mai können noch Gebote abgegeben werden.

Wer einen Blick darauf wirft, traut seinen Augen kaum: Mehrere Lokomotiven der ÖBB stehen plötzlich online zum Verkauf – und das ist kein Scherz. Es kommt immer wieder vor, dass das Unternehmen ältere Schienenfahrzeuge wegen Neuanschaffungen verkauft. Die ÖBB betont dabei, dass diese „ihre zuverlässige Einsatzbereitschaft durch sorgfältige Pflege und genaue Wartung über Jahre hinweg eindrucksvoll nachgewiesen haben“.

ÖBB-Züge kaufen im Internet

Insgesamt sechs Fahrzeuge stehen aktuell im Angebot. Es handelt sich grundsätzlich um ältere Lokomotiven der Baureihen 1144 und 1142. Zusätzlich könnten Interessierte auch einige Waggons ergattern. Die Gebote können noch bis 24. Mai 2026 auf der Seite railauction.plus abgegeben werden.

Hast du schon einmal bei einer Auktion mitgemacht? Ja, ich habe etwas ersteigert Ja, ich wollte etwas haben, hat nicht geklappt Nein, noch nie Bin nicht sicher Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lokomotiven-Auktion. Wie genau funktioniert sie?

Doch wie genau funktioniert diese Auktion? Alle, die sich dafür interessieren, können ihre Gebote ohne Kenntnis der Gebote der anderen abgeben. Es gibt also kein Mitbieten in Echtzeit wie bei klassischen Auktionen. Nach Ablauf der Frist werden alle Angebote gleichzeitig geöffnet und ausgewertet. Die Vergabe erfolgt anschließend an die höchsten Angebote. Die Lokomotiven müssen danach innerhalb von zehn Tagen nach Auktionsende abgeholt werden. Übrigens können sie nicht nur online angesehen werden, sondern auch vor Ort in Selzthal (Bezirk Liezen, Steiermark) besichtigt werden.