9.000 Euro für Gründer: Gemeinnütziger Verein startet Förderprogramm

Noch bis 31. Mai läuft die Bewerbung für „Founders In Residence". Das Förderprogramm richtet sich an alle, die ihre Startup-Idee in der Hauptstadtregion St. Pölten zur Marktreife bringen wollen.

„Founders In Residence“ (F.I.R.E.) ist das Förderprogramm des Niederösterreichischen Gründervereins Founders. Die Teilnehmenden erhalten sechs Monate lang einen monatlichen Zuschuss von 1.500 Euro und werden von erfahrenen „River Guides“ als Mentoren begleitet. Auch Workshops und der Zugang zum regionalen Gründer-Netzwerk gehören zum Programm. Start ist im September 2026.

Vernetzung und Förderung von Gründern

Bewerbungen sind online unter fire.founders.co.at möglich. Eine unabhängige Fachjury wählt die drei besten Einreichungen aus. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden Interessierte auf der Website. Der gemeinnützige und parteiunabhängige Verein hat es zum Ziel, Gründer untereinander und mit Institutionen, Unternehmen sowie Förderstellen zu vernetzen. So soll die regionale Gründerszene nachhaltig gestärkt werden.