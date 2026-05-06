Explosion in Ortszentrum: Bankomat gesprengt, Täter auf der Flucht

Mitten in der Nacht zerreißt eine Explosion die Stille: In einem Ortszentrum in Neustift (Oberösterreich) wurde ein Bankomat gesprengt. Die Täter sind flüchtig, die Polizei fahndet auf Hochtouren.

Ein lauter Knall, zersplitterndes Glas und aufgewirbelte Trümmer: In Neustift im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) hat eine Explosion in der Nacht auf Mittwoch für einen Großeinsatz gesorgt. Unbekannte Täter sprengten gegen 3.30 Uhr einen Bankomaten direkt im Ortszentrum. Viele Bewohner wurden durch die Detonation abrupt aus dem Schlaf gerissen. Augenzeugen berichten von einer massiven Druckwelle, die selbst in umliegenden Häusern deutlich spürbar war, berichten mehrere Medien.

Trümmer auf der Straße: Zentrum abgesperrt

Die Wucht der Explosion war erheblich. Teile des Bankomaten sowie Glassplitter und Metallstücke wurden auf die angrenzende Straße geschleudert. Das Gebiet rund um die betroffene Bankfiliale wurde unmittelbar nach dem Vorfall großräumig abgesperrt. Auch das angrenzende Gemeindeamt bleibt vorerst geschlossen. Die Spurensicherung läuft auf Hochtouren.

Großfahndung nach Tätern läuft

Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei eine groß angelegte Fahndung ein. Mehrere Streifen durchkämmten die Umgebung, bislang jedoch ohne Erfolg. Von den Tätern fehlt jede Spur. Derzeit werden Videoaufnahmen aus der Umgebung ausgewertet. Ermittler hoffen, dadurch Hinweise auf die Täter oder mögliche Fluchtfahrzeuge zu erhalten. Noch ist unklar, wie viele Personen an der Tat beteiligt waren und wie genau die Sprengung durchgeführt wurde. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es aktuell keine offiziellen Angaben. Die Ermittler setzen nun auch auf die Mithilfe der Bevölkerung. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.