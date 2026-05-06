Risikowolf im Bezirk Innsbruck-Land erlegt

Der Wolf wurde mehrfach in unmittelbarer Nähe zu von Menschen bewohnten Gebäuden gesehen. Sowohl durch Sichtungsmeldungen als auch durch Videomaterial konnte die Präsenz des Tieres nachgewiesen werden. Daher erließ die Tiroler Landesregierung am Donnerstag, dem 23. April 2026, eine Abschussverordnung für den Risikowolf. Am späten Abend des 5. Mai wurde diese von der Jägerschaft erfüllt und wird nun in weiterer Folge aufgehoben.

Ein Appell an die Bevölkerung

Das Land Tirol appelliert an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern ehebaldigst über das auf der Website des Landes zur Verfügung stehende Sichtungsformular oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial.