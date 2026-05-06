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/ ©Pexels / patrice schoefolt
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen heulenden Wolf.
Ein Risikowolf wurde in Tirol erschossen.
Tirol
06/05/2026
Wolfsichtung

Risikowolf im Bezirk Innsbruck-Land erlegt

Nachdem im Gemeindegebiet von Gschnitz im Bezirk Innsbruck-Land wiederholt ein Wolf gesichtet wurde, wurde eine Abschussverordnung erlassen.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)

Der Wolf wurde mehrfach in unmittelbarer Nähe zu von Menschen bewohnten Gebäuden gesehen. Sowohl durch Sichtungsmeldungen als auch durch Videomaterial konnte die Präsenz des Tieres nachgewiesen werden. Daher erließ die Tiroler Landesregierung am Donnerstag, dem 23. April 2026, eine Abschussverordnung für den Risikowolf. Am späten Abend des 5. Mai wurde diese von der Jägerschaft erfüllt und wird nun in weiterer Folge aufgehoben.

Ein Appell an die Bevölkerung

Das Land Tirol appelliert an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern ehebaldigst über das auf der Website des Landes zur Verfügung stehende Sichtungsformular oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial.

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