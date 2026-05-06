Nach Attacke: Profiboxer schlägt 25-Jährigen krankenhausreif

In Salzburg attackierte ein 25-Jähriger angeblich grundlos einen 46-Jährigen. Doch dieser ließ den Angriff nicht auf sich sitzen und schlug den Jüngeren krankenhausreif. Er soll ein ehemaliger Profiboxer sein.

Am Abend des 5. Mai kam es in einem Lokal in Elisabeth-Vorstadt in Salzburg zu einer Schlägerei zwischen einem 46-jährigen Russen und einem 25-jährigen Afghanen. Und diese endete böse. Wie die Polizei informiert, wurde der Russe von dem Afghanen attackiert. Zeugen erklärten den Beamten, dass der Angriff grundlos passiert sei. Die beiden Kontrahenten wurden daraufhin von Gästen getrennt.

Gewürgt und geschlagen

Doch damit war die Auseinandersetzung noch nicht vorbei, vor dem Lokal rauften sie weiter. „Dabei nahm der 46-Jährige den 25-Jährigen in den Würgegriff und schlug mehrmals auf dessen Kopf ein“, schildert die Polizei. Der 25-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in ein Krankenhaus gebracht. Der 46-Jährige, der angab, ehemaliger Profiboxer zu sein, wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht.