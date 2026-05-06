Spiel mit dem Feuer: Kinder verursachten Waldbrand

Am 18. April 2026 loderten am Lahntalweg beim Galgenbichl in Innsbruck (Tirol) die Flammen. Ein Waldbrand breitete sich dort auf eine Fläche von rund 100 Quadratmetern aus. Glücklicherweise konnten die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr Hötting den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, doch es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Nach dem „Brand aus“ begannen die Ermittlungen der Polizei, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Am 6. Mai gab die Landespolizeidirektion Tirol schließlich bekannt, dass zwei unmündige Minderjährige (also Kinder zwischen 7 und 14 Jahren) gestanden hatten, den Waldbrand beim Spielen mit einem Feuerzeug verursacht zu haben.