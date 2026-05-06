Gewitterfront rollt heran: Rote Warnung für Teile Österreichs

Für Teile Salzburgs und Oberösterreichs gilt derzeit eine rote Wetterwarnung. Meteorologen warnen vor Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Eine kräftige Gewitterlinie aus Bayern erreicht das Innviertel. Laut Skywarn ist in kurzer Zeit mit intensiven Niederschlägen, Hagel und starken Windböen zu rechnen. Die Unwetter könnten lokal für erhebliche Beeinträchtigungen sorgen.

Zweihöchste Warnstufe für Teile Österreichs

Die Unwetterzentrale Österreich hat für Teile von Salzburg und Oberösterreich die zweithöchste Warnstufe (rot) ausgerufen. Besonders betroffen sind die Regionen Salzburg-Umgebung sowie die oberösterreichischen Bezirke Ried im Innkreis, Braunau, Schärding und Grieskirchen. Dort wird vor schweren Gewittern mit Hagel gewarnt.

©Unwetterzentrale Österreich Für Teile Österreichs gilt die zweithöchste Warnstufe.

Hagel, Starkregen und Sturmböen

Nach aktuellen Prognosen sind Hagelkörner mit einer Größe von bis zu drei Zentimetern möglich. Zusätzlich kann es zu kräftigem Starkregen und stürmischen Böen kommen. Innerhalb kurzer Zeit sind lokale Überflutungen und Schäden nicht ausgeschlossen. Auch in anderen Teilen des Landes gilt erhöhte Aufmerksamkeit: Für Vorarlberg wurde eine orange Warnung wegen Gewittern und Hagel ausgegeben. In Tirol warnen die Behörden vor starkem Wind.