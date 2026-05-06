Lottoziehung am 6. Mai: Diese Zahlen wurden gezogen

Am Mittwoch warten bei der Lottoziehung ein Siebenfachjackpot sowie jeweils 500.000 Euro bei LottoPlus und Joker. Wir haben die Gewinnzahlen für dich.

Bei der Lottoziehung am 6. Mai geht es um mehr als 8 Millionen Euro.

Bei der Lottoziehung am 6. Mai geht es um mehr als 8 Millionen Euro.

Bei der vergangenen Lottoziehung am Sonntag, dem 3. Mai, konnte keiner die sechs Richtigen tippen. Da niemand das richtige Händchen für die Zahlen hatte, wartet bei der Ziehung am Mittwoch nun ein Siebenfachjackpot. Wie die „Österreichischen Lotterien„ betonen, ist es damit auch der erste dieses Jahres.

Kärntner räumt beim LottoPlus ab

Auch wenn es keinen Lotto-Sechser am Sonntag gegeben hat, gab es trotzdem einen Grund zur Freude: Ein Glückspilz aus Kärnten kreuzte bei LottoPlus die richtigen Zahlen an und gewann dadurch ein kleines Vermögen. mehr dazu hier: Kärntner darf jubeln: 311.000 Euro gehören ihm alleine.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Lottoziehung am Mittwoch

Wie schon erwähnt, geht es bei der Ziehung am Mittwoch, dem 6. Mai, um einen Siebenfachjackpot. Dieser ist satte 8,5 Millionen Euro wert. Beim LottoPlus-Sechser warten 500.000 Euro auf einen Glückspilz, auch beim Joker bringt das richtige Händchen denselben Betrag aufs Konto.