Produktrückruf: Diese Tabasco-Sauce kann allergische Reaktionen auslösen

Achtung beim Saucenkauf: Eine beliebte Sauce von Tabasco wird jetzt zurückgerufen – für Allergiker kann der Verzehr nämlich gefährlich werden.

Die Mautner Markhof Feinkost GmbH hat am 6. Mai 2026 einen Produktrückruf gestartet. Betroffen ist die TABASCO® Sriracha Sauce (256 ml) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20. Dezember 2026.

Darum wird die Sriracha Sauce zurückgerufen

Grund für den Rückruf ist eine mögliche Kontamination mit Erdnuss. Für Menschen mit einer Nussallergie kann der Verzehr böse gesundheitliche Folgen haben und allergische Reaktionen auslösen. Darum wurde vorsorglich ein Rückruf gestartet. „Für alle anderen Konsumenten ist das Produkt unbedenklich“, heißt es seitens der Mautner Markhof Feinkost GmbH.

Diese Charge ist betroffen: TABASCO® Sriracha Sauce, 256 ml

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.12.2026

EAN: 0011210697003

Rückgabe ohne Rechnung möglich

Andere Chargen mit abweichendem Mindesthaltbarkeitsdatum sowie weitere Produkte der Marke sind nicht betroffen. Kundinnen und Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet. Die Sauce wird in den USA hergestellt und in Österreich von Mautner Markhof vertrieben. Das Unternehmen entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.