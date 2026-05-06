Sprengung in Bankfiliale: Unbekannte flüchten ins Ausland

Vier bislang unbekannte Täter werden beschuldigt am 6. Mai 2026 gegen 3.30 Uhr in eine Bankfiliale im Bezirk Rohrbach eingebrochen zu haben, indem sie die Glaseingangstüre manipulierten und zwei Täter einstiegen. Die Unbekannten gelangten so in das Foyer der Bank. Dort platzierten sie ein Sprengpaket und beschädigten den Geldausgabeautomaten sowie das gesamte Objekt schwer. Daraufhin flüchteten die drei maskierten Täter mit der Beute mit einem vor dem Objekt wartenden Fahrzeug über den Grenzübergang Neustift nach Deutschland. Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen – Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/403333 entgegengenommen.