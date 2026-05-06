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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist das Tastenfeld eines Geldautomaten.
Sprengsatz zerstört Geldausgabeautomaten in Rohrbach (Oberösterreich).
Rohrbach
06/05/2026
Hinweise gesucht

Sprengung in Bankfiliale: Unbekannte flüchten ins Ausland

in Banküberfall im Bezirk Rohrbach sorgt für große Schäden: Unbekannte Täter sprengten einen Geldausgabeautomaten und flohen mit Beute ins Ausland. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Vier bislang unbekannte Täter werden beschuldigt am 6. Mai 2026 gegen 3.30 Uhr in eine Bankfiliale im Bezirk Rohrbach eingebrochen zu haben, indem sie die Glaseingangstüre manipulierten und zwei Täter einstiegen. Die Unbekannten gelangten so in das Foyer der Bank. Dort platzierten sie ein Sprengpaket und beschädigten den Geldausgabeautomaten sowie das gesamte Objekt schwer. Daraufhin flüchteten die drei maskierten Täter mit der Beute mit einem vor dem Objekt wartenden Fahrzeug über den Grenzübergang Neustift nach Deutschland. Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen – Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/403333 entgegengenommen.

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