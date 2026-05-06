Schock auf Baustelle: Fahrzeug überrollt Arbeiter nach Kontrollverlust

Ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Tirol endete am Dienstagnachmittag schwer: Ein Mann wurde von einem Muldenkipper überrollt und schwer verletzt. Der Notarzthubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Ein 55-jähriger Tscheche war am Dienstag, dem 6. Mai gegen 15.45 Uhr, auf einem abgesperrten Baustellenbereich als Fahrer eines Transportkarrens/selbstfahrende Arbeitsmaschine („Muldenkipper“) tätig, als das Fahrzeug beim Beladen aus bislang unbekannter Ursache schlagartig talwärts beschleunigte, wodurch der 55-Jährige zu Sturz kam. Der 55-Jährige kam auf dem Asphaltboden zu liegen, wurde von der Hinterachse des Muldenkippers überrollt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Zeuge setzte umgehend die Rettungskette in Gang Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 55-Jährige mit schweren Verletzungen mittels Notarzthubschrauber in den Schockraum der Klinik Innsbruck geflogen.