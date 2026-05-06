Schock in Vorarlberg: Pferd während der Fahrt mitgeschleift

Am Dienstagnachmittag soll es in Vorarlberg zu einem bösen Fall von Tierquälerei gekommen sein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Am Dienstag, den 5. Mai, ging eine ungewöhnliche Meldung bei der Polizeiinspektion Bezau ein: Ein Fahrzeuglenker soll mit einem dunklen Audi SUV sowie einem Pferdeanhänger in Mellau (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) unterwegs gewesen sein. „Dabei habe dieser ein Tier, welches mit dem Hinterteil aus der vorderen rechten Luke das Anhängers ragte, mitgeschleift“, schildert die Polizei.

Polizei sucht Lenker und Zeugen

Der Vorfall soll sich zwischen 18.30 und 19.15 Uhr ereignet haben, der Audi fuhr vom Mellental kommend Richtung L200. Nun sucht die Polizei nicht nur nach dem verantwortlichen Lenker, sondern auch nach etwaigen Zeugen, die zweckdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bezau (Tel.: +4359 133 8123) in Verbindung zu setzen.