Siebenfachjackpot geknackt! Vier Gewinner teilen sich Millionenbetrag

Bei der aktuellen Lottoziehung ist der Siebenfachjackpot geknackt worden. Vier Spielteilnehmer dürfen sich nun über einen Gewinn in Millionenhöhe freuen.

Der achte Siebenfachjackpot in der 40-jährigen Lotto-Geschichte ist entschieden. Insgesamt vier Personen konnten die richtige Zahlenkombination auf ihrem Spielschein ankreuzen und damit die Jackpot-Serie beenden. Jeder der Gewinner erhält exakt 2.113.437,40 Euro.

Gewinner aus mehreren Bundesländern

Die glücklichen Tipps kamen aus unterschiedlichen Teilen Österreichs. Zweimal wurde der Sechser in Tirol erzielt, einmal in Niederösterreich sowie einmal über die Online-Plattform win2day. Die gezogenen Zahlen lauteten 1, 7, 12, 13, 14 und 42. Während zwei Gewinne per Quicktipp erzielt wurden, setzte ein Tiroler bzw. eine Tirolerin auf einen Normalschein. Der Online-Gewinn wurde über einen Systemschein gespielt.

Millionen Tipps abgegeben

Für die Lotto-Ziehung, am 6. Mai wurden insgesamt mehr als 6,5 Millionen Tippkombinationen abgegeben. Die Österreichischen Lotterien sprechen damit von einer erwartungsgemäßen Entwicklung. Die gesamte Gewinnsumme belief sich auf rund 8,5 Millionen Euro.