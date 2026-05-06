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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine glückliche Frau und im Hintergrund Eurobanknoten.
Jackpot-Serie beendet: Gewinne gehen nach Tirol und Niederösterreich.
Österreich
06/05/2026
Vier Sechser

Siebenfachjackpot geknackt! Vier Gewinner teilen sich Millionenbetrag

Bei der aktuellen Lottoziehung ist der Siebenfachjackpot geknackt worden. Vier Spielteilnehmer dürfen sich nun über einen Gewinn in Millionenhöhe freuen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)

Der achte Siebenfachjackpot in der 40-jährigen Lotto-Geschichte ist entschieden. Insgesamt vier Personen konnten die richtige Zahlenkombination auf ihrem Spielschein ankreuzen und damit die Jackpot-Serie beenden. Jeder der Gewinner erhält exakt 2.113.437,40 Euro.

Gewinner aus mehreren Bundesländern

Die glücklichen Tipps kamen aus unterschiedlichen Teilen Österreichs. Zweimal wurde der Sechser in Tirol erzielt, einmal in Niederösterreich sowie einmal über die Online-Plattform win2day. Die gezogenen Zahlen lauteten 1, 7, 12, 13, 14 und 42. Während zwei Gewinne per Quicktipp erzielt wurden, setzte ein Tiroler bzw. eine Tirolerin auf einen Normalschein. Der Online-Gewinn wurde über einen Systemschein gespielt.

Millionen Tipps abgegeben

Für die Lotto-Ziehung, am 6. Mai wurden insgesamt mehr als 6,5 Millionen Tippkombinationen abgegeben. Die Österreichischen Lotterien sprechen damit von einer erwartungsgemäßen Entwicklung. Die gesamte Gewinnsumme belief sich auf rund 8,5 Millionen Euro.

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