Wohnungsbrand in Linz: Mann spricht von Handgranaten -Großeinsatz folgt

In Linz ist eine Dachgeschoßwohnung in Vollbrand geraten. Ein Mann rettete sich aufs Dach und sorgte mit einer ungewöhnlichen Aussage für einen großflächigen Einsatz-

Zu einem Wohnungsbrand in einer Dachgeschoßwohnung kam es aus bislang unbekannter Ursache am 6. Mai 2026 gegen 11.40 Uhr im Stadtgebiet von Linz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Der 63-jährige Wohnungsmieter rettete sich anschließend über ein Dachfenster auf das Dach. Da der 63-Jährige nach seiner Rettung angab, dass sich in seiner Wohnung zwei Handgranaten befinden würden, konnte der Brand vorerst nur von außen bekämpft werden.

63-Jähriger im Krankenhaus

Die Wohnung und das Kellerabteil wurden von fachkundigen Organen durchsucht, wobei keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden werden konnten. Die vollständige Brandbekämpfung konnte somit durchgeführt werden. Der 63-Jährige wurde aufgrund einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus eingeliefert. Ein 22-jähriger Zeuge, welcher versuchte den Brand zu löschen, erlitt ebenfalls eine Rauchgasvergiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.