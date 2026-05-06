Donnerstag in Österreich: Sonne, Schauer und Gewitter möglich

Die Österreicher müssen sich am Donnerstag auf wechselhaftes Wetter mit Sonne, Quellwolken sowie einzelnen Regenschauern und Gewittern einstellen.

Am Donnerstag bestimmt eine schwache Tiefdruckrinne das Wetter in Österreich. „Zeitweise scheint die Sonne. Bei wechselnder, im Tagesverlauf mitunter auch stärkerer Quellbewölkung kommt es aber zu Regenschauern sowie einzelnen Gewittern, welche diesmal auch den Alpenostrand und das östliche Flachland erreichen können“, wie die GeoSphere Austria weiß.

Flächendeckener Regen bleibt aus

Allerdings bleibt flächendeckender Regen weiterhin aus, teilweise geht es auch niederschlagsfrei weiter. Der Wind weht schwach bis mäßig, gebietsweise auch lebhaft aus Südwest bis West. Die Frühtemperaturen liegen bei 7 bis 15 Grad. Im Laufe des Tages klettern sie auf 16 bis 24 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.